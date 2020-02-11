Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що світова популярність і популярність як мера Києва Віталія Кличка ще принесе багато користі країні.

Про це він сказала в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

Він підкреслив, що Кличко – мер, обраний людьми.

“Моя особиста думка, я вважаю, що Віталій – людина зі світовою популярністю, яку знають у світі, і вважаю, що ось ця частина його життя не в достатній мірі, скажімо так, зіграла, спрацювала. Я думаю, що його ім’я, його популярність і його слава в світі можуть дуже багато принести Україні в цілому. Я вважаю, що ім’я братів Кличко може принести набагато більше для України.

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Знаю його як великого спортсмена, знаю, що це мер, якого обрали кияни, і я свою думку ніколи з цього приводу не міняв”, – сказав Єрмак.

Також він наголосив на тому, що всі рішення, що стосуються керівників державних адміністрацій, приймає тільки президент.

Раніше стало відомо, що адвокат і партнер президента США Рудольф Джуліані при зустрічі просив помічника українського лідера Володимира Зеленського Андрія Єрмака залишити Віталія Кличка на займаній посаді, главою КМДА.