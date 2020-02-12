Заява голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії про відновлення водопостачання в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу є його особистою позицією.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу новопризначений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Що стосується заяви Давида Арахамії: вчора був такий складний день, я міг вчора лише прочитати про це в Інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, запитаю у нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії”, – наголосив Єрмак.

Він уточнив, що ніколи не обговорював можливість відновлення подачі води в Крим із негласним куратором українського напрямку від Росії Дмитром Козаком (заступник голови адміністрації президента РФ).

“Ні. Ніколи”, – заявив Єрмак, даючи відповідь на запитання з цього приводу.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.

Напередодні Давид Арахамія заявив, що відновив би водопостачання в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

“Якщо дати воду до Криму, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов. Тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України… Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, ми встановлюємо повний контроль над кордоном, і за це потрібно дати воду до Криму, я б на таке пішов”, – повідомив нардеп.

Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

У липні 2018 року стало відомо, що Україна закінчує будівництво дамби на Північно-Кримському каналі. Однак подача води стане можливою тільки після повернення Криму під контроль України.