Про це він поінформував сьогодні на брифінгу, коментуючи скандальні проєкти законів про медіа і дезінформацію.
“Я особисто ще не бачив проєкти цих законів. Обов’язково перегляну, і тоді у мене буде думка щодо них. Але я можу вам гарантувати і сказати від імені президента України, що він є гарантом свободи слова та вільних медіа. Тому жодних законів, які якимось чином обмежили б права свободи слова в нашій країні, не буде прийнято. Це робота Верховної Ради. Безумовно, ми будемо стежити за нею”, – наголосив Єрмак.
Він уточнив, що оскільки президент Володимир Зеленський раніше сам багато працював на телевізійних каналах, то питання свободи слова “для нього особиста справа і особиста справа для Офісу президента”.
“Від імені і за дорученням президента України Офіс президента разом із іншими державними установами буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Будьте в цьому впевнені”, – зазначив Єрмак.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.
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