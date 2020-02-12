Новопризначений голова Офісу президента України Андрій Єрмак запевнив, що законопроєкти, які будь-яким чином обмежують свободу слова в країні, ухвалені не будуть.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу, коментуючи скандальні проєкти законів про медіа і дезінформацію.

“Я особисто ще не бачив проєкти цих законів. Обов’язково перегляну, і тоді у мене буде думка щодо них. Але я можу вам гарантувати і сказати від імені президента України, що він є гарантом свободи слова та вільних медіа. Тому жодних законів, які якимось чином обмежили б права свободи слова в нашій країні, не буде прийнято. Це робота Верховної Ради. Безумовно, ми будемо стежити за нею”, – наголосив Єрмак.

Він уточнив, що оскільки президент Володимир Зеленський раніше сам багато працював на телевізійних каналах, то питання свободи слова “для нього особиста справа і особиста справа для Офісу президента”.

“Від імені і за дорученням президента України Офіс президента разом із іншими державними установами буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Будьте в цьому впевнені”, – зазначив Єрмак.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.