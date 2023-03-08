П'ятий президент України Петро Поршенко закликав Грузію боротися за демократичні цінності, європейське майбутнє, а також опиратися задумам Кремля.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Порошенка, останні події в Грузії не можуть “не викликати занепокоєння та тривоги”. Він вважає, що “дуже легко стати на рейки згортання демократії та поставити майбутнє держави та свободу в ній під загрозу”.

Йдеться про той шлях, який, на думку п’ятого президента, в Україні не бажали б грузинському народу.

“Закликаю наших грузинських партнерів повернутись на шлях дотримання європейських демократичних цінностей, прав та свобод людини, протидіяти провокаціям та підступним задумам Кремля. На кону європейське та євроатлантичне майбутнє грузинської держави та грузинського народу. Ерозія демократії відбувається не безкарно.”, — написав Порошенко.

Він пояснив, що як і у випадку з Україною чи іншими підписантами, укладена Тбілісі Угода про асоціацію з ЄС передбачає застосування механізму тимчасового зупинення її дії у разі згортання з обраного шляху.

Що відомо про ситуацію у Грузії?

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.

Законопроєкт підтримали 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени керівної партії “Грузинська мрія”.

Проєкт закону про “іноагентів” мали обговорити 9 березня, тому зміна рішення стала несподіванкою для усіх сил, зокрема й для опозиції.

6 березня на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії обговорили законопроєкти про “іноагентів”. На засіданні сталася бійка. Деяких опозиціонерів силою вивели із зали засідань комітету.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що використає своє право і накладе вето на закон. Одначе, керівна партія, ймовірно, зможе його подолати.

Своєю чергою, представники грузинської опозиції, журналісти, країни ЄС та США зауважують, що грузинська влада намагається запозичити досвід РФ, створюючи репресивний механізм.

У Брюсселі наголосили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Невдоволення законопроєктом вислови й громадяни Грузії, які увечері 7 березня зібрались під будівлею грузинського парламенту на мирний протест, який перетворився на сутички з правоохоронцями. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Поліціянти використовували проти учасників протесту сльозогінний газ та водомети.

У ході сутичок учасники акції під стінами парламенту Грузії знесли металеву загорожу під законодавчим органом з боку проспекту Руставелі.

Згодом спецпризначенці Грузії знову почали розганяти учасників акції протесту, які зібралися під стінами парламенту проти закону про “іноагентів”. Силовики знову застосували сльозогінний газ та водомети.