Erste Foundation спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України презентують серію аналітичних лабораторій на теми: культурна спадщина, креативні індустрії, європейська інтеграція, інформаційна політика, цифрова трансформація культури тощо.

Перша Policy Lab відбудеться у Відні з 30 листопада по 2 грудня 2022 року з пріоритетною темою є політика у сфері культурної спадщини в Україні.

За словами Яни Барінової, ініціаторки цього проєкту, проджект менеджерки ERSTE Foundation та екс-директорки Департаменту культури КМДА:

«Culture Policy Lab – лабораторія політик, політик відновлення (а точніше – побудови наново) культури нової, повоєнної України. Мета зібрання цих дуже різних, але однаково фахових та відданих Україні людей – проранжувати існуючі проблеми в культурній сфері і креативній економіці та винайти несподівані, швидкі та ефективні шляхи їх вирішення. Дієвість та здатність мислити сміливо, нестандартно – були для мене основними критеріями, за якими я/ми (ERSTE) обирали учасників цього безпрецедентного інтелектуального штурму».

Актуальність Culture Policy Labs пов’язана не лише із необхідністю оновлення законодавства шляхом усвідомлення нових викликів перед українською культурною політикою у зв’язку із війною чи зі здобуттям Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Є системні, державотворчі процеси, задекларовані й регульовані конституційним рівнем. Є кодифіковані, суміжні до культурної сфери галузі. І перші й другі вказані позиції утворюють окремі юридичні колізії, синхронізовано чи опосередковано впливають на процеси у сфері правового регулювання культурного сектору в широкому сенсі.

Проєкт спрямований на підвищення культури публічної політики в Україні, заснованої на принципах справедливості та діалогу. Протягом декількох днів учасники будуть брати участь у мозкових штурмах та розробляти прототипи нових рішень для конкретних завдань.

Серед учасників першої Culture Policy labs: Андрій Вавриш, Вероніка Селега, Гнат Забродський, Катерина Ковальчук, Катерина Тейлор, Катерина Чуєва, Мар’яна Томин, Марія Орлик, Олександр Шевченко, Олена Забродська. Ольга Гончар, Ольга Сагайдак, Слава Балбек, Тарас Черніков, Aleksandra Cwik-Monaty, Boris Marte, Gorana Barisic – Bacelic, Harald Binder, Maciej Hofman, Martin Fritz, Mingarelli Huges, Natali Gnoinska, Natalia Gnoińska, Philip Kern, Szőke Tímea, Yana Barinova.

Проєкт реалізовується за ініціативи ERSTE Foundation спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. За підтримки KEA European Affairs та за юридичної підтримки міжнародної фірми CMS.

Довідково:

ERSTE – фінансове об’єднання Австрії, яке реалізовує проєкти, що орієнтовані на служіння загальному благу. ERSTE Foundation є головною змістовною структурою в системі координат ERSTE. Організація сповідує принципи розширення можливостей ініціатив, спрямованих на розвиток громадянського суспільства та демократичний регіональний поступ.

Ареал діяльності ERSTE Stiftung/Foundation має широкий спектр проєктів, досліджень, які охоплюють гуманітарний, культурологічний та економічний напрями.