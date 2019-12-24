Фракція "ЄС" ініціює створення в Раді комісії з розслідування розмов голови ДБР Романа Труби, голови ОПУ Андрія Богдана та його заступника Андрія Смирнова.

Про це повідомили в прес-службі фракції.

“Європейська Солідарність” ініціює створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії із розслідування протиправних злочинних розмов Труби, Богдана, Смирнова та інших високопосадовців”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у фракції вимагають від Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальне провадження проти фігурантів записів.

“Ми також вимагаємо від НАБУ порушення кримінального провадження проти Труби та інших фігурантів цієї розмови і призначення негайної голосової експертизи учасників цих розмов. Вважаємо, що для НАБУ це критично важливий шанс довести свою незалежність від Зеленського та його Офісу”, — наголосили в “ЄС”.

Нагадаємо, 21 вересня директор Держбюро розслідування Роман Труба заявив, що в його кабінеті була виявлена ​​апаратура для прослуховування. У листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому неодноразово публікували записи розмов, передбачувано зроблені в кабінеті директора ДБР.

На опублікованих записах нібито Роман Труба за вказівкою Генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу Президента Андрія Богдана дає команди призупинити на час візиту в Україну місії МВФ обшуки в Дніпровському міськраді, “ПриватБанку” та НБУ.

Із записів також видно, що справи проти п’ятого президента Петра Порошенка нібито контролюються особисто Богданом. Крім того, якщо вірити записам, Труба особисто возив Президенту Володимиру Зеленському проєкт підозри колишній в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.