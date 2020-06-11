Про це повідомила прес-служба Європейської комісії.
“Після зняття контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС ми пропонуємо відкритий і гнучкий підхід до зняття обмежень на поїздки в Євросоюз, починаючи з 1 липня”, – заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
Відзначається, що основними критеріями при відкритті кордонів з країнами, які не є членами Європейського Союзу, буде кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення країни, тенденції поширення епідемії і параметри системи охорони здоров’я країн.
Уточнюється, що першими в цей список повинні потрапити Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина.
При цьому обмеження для окремих країн можуть відновлювати, якщо в них буде зафіксовано спалах епідемії.
Рішення з приводу України в даний момент ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.
Також в Єврокомісії оголосили, що країни, для громадян яких буде знову відкритий в’їзд до Європейського Союзу, також повинні взаємно знову відкрити в’їзд на свою територію для громадян країн-членів ЄС.
“Багато третіх країн також ввели обмеження на подорожі для прибуваючих з ЄС. З метою однакового ставлення треті держави також мають зняти обмеження на в’їзд з ЄС. Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, а також громадяни третіх країн, які законно проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні”, – сказано в рекомендаціях.
- Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксовано 29 тисяч 70 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 689 нових випадків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.
- Через спалах коронавірусу в Україні і новий добовий антирекорд за кількістю випадків COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов запропонує “певні заходи”, що стосуються послаблення карантину.