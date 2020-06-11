Європейський Союз почне з 1 липня відкривати кордони для іноземців з тих країн, які будуть відповідати певним критеріям.

Про це повідомила прес-служба Європейської комісії.

“Після зняття контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС ми пропонуємо відкритий і гнучкий підхід до зняття обмежень на поїздки в Євросоюз, починаючи з 1 липня”, – заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Відзначається, що основними критеріями при відкритті кордонів з країнами, які не є членами Європейського Союзу, буде кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення країни, тенденції поширення епідемії і параметри системи охорони здоров’я країн.

Уточнюється, що першими в цей список повинні потрапити Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина.

При цьому обмеження для окремих країн можуть відновлювати, якщо в них буде зафіксовано спалах епідемії.

Рішення з приводу України в даний момент ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.

Також в Єврокомісії оголосили, що країни, для громадян яких буде знову відкритий в’їзд до Європейського Союзу, також повинні взаємно знову відкрити в’їзд на свою територію для громадян країн-членів ЄС.

“Багато третіх країн також ввели обмеження на подорожі для прибуваючих з ЄС. З метою однакового ставлення треті держави також мають зняти обмеження на в’їзд з ЄС. Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, а також громадяни третіх країн, які законно проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні”, – сказано в рекомендаціях.