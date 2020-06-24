За інформацією американських ЗМІ, громадяни України, Росії та США не зможуть подорожувати до Європейського Союзу з 1 липня.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

За інформацією видання, на даний момент проект пропуску громадян третіх країн в Європейський Союз з 1 липня поки що остаточно не узгоджений, проте головним критерієм стане кількість нових заражень в конкретних країнах за останні два тижні по відношенню до кількості населення.

Повідомляється, що зараз в ЄС дискутують над тим, чи пускати з липня жителів тих держав, в яких зафіксовано менше 16 заражень на 100 000 населення, або ж менше 20 заражень за останні 14 днів. (16 заражень – це середній показник по Європейському Союзу).

При цьому Україна за станом на 24 червня не може розраховувати ні на один з обговорюваних в ЄС варіантів.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за останні два тижні в Україні було зафіксовано 10 723 випадків зараження коронавірусом, тобто, на 100 000 населення зараз доводиться 25,65 випадку. Крім того, в останні дні даний показник в Україні тільки продовжує зростати.

Відзначається, що остаточні правила в’їзду громадян третіх країн в Європейський Союз будуть оголошені на початку наступного тижня. Надалі лист держав, громадянам яких буде дозволено в’їзд, буде переглядатися кожні два тижні.

В ЄС не можуть примушувати всі держави-члени дотримуватися майбутніх правил, проте порушення рекомендацій окремими країнами може призвести до відновлення внутрішніх кордонів всередині Європейського Союзу.