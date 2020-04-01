ЄС не визнає указ президента РФ Володимира Путіна, який забороняє особам без російського громадянства володіти землею в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ.

“Росія недавно указом президента додала більшу частину Криму і Севастополя до списку прикордонних територій Російської Федерації, в яких іноземцям заборонено володіти землею. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є явним порушенням міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає цей указ, що є ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до складу Росії. Крим є частиною України”, – йдеться в заяві.

В ЄС відзначили, що указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки — це черговий крок до введення російського громадянства на півострові.

“Це також може привести до безпідставного позбавлення майна. Європейський союз продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський союз неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – підкреслили в ЄС.

20 березня президент РФ Путін підписав указ, який забороняє володіння землею в окупованому Криму без громадянства РФ.

У прокуратурі Криму назвали указ Путіна про володіння землею на півострові незаконним.