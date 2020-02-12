Країни Європейського Союзу не мають наміру знімати економічні санкції з Росії до прогресу у виконанні Мінських угод.

Про це заявив єврокомісар з політики сусідства й переговорів про розширення Олівер Варгеї в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, рішення щодо зняття санкцій приймаються спільно всіма державами-членами Європейського Союзу.

В той самий час комісар наголосив, що наразі всі держави-члени згодні з тим, що знімати економічні санкції з Росії ще зарано.

“Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися: якщо немає прогресу в мінському процесі, не може бути змін у нашій політиці санкцій. Це – принципова межа, країни-члени підтримують цю лінію. І, звісно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо. Але поки не буде прогресу, не буде жодних змін з нашого боку”, – пояснив він.

Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.