Про це заявив єврокомісар з політики сусідства й переговорів про розширення Олівер Варгеї в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
За його словами, рішення щодо зняття санкцій приймаються спільно всіма державами-членами Європейського Союзу.
В той самий час комісар наголосив, що наразі всі держави-члени згодні з тим, що знімати економічні санкції з Росії ще зарано.
“Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися: якщо немає прогресу в мінському процесі, не може бути змін у нашій політиці санкцій. Це – принципова межа, країни-члени підтримують цю лінію. І, звісно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо. Але поки не буде прогресу, не буде жодних змін з нашого боку”, – пояснив він.
Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.