У Європейському Союзі оновили "зелений список" країн, громадяни яких можуть потрапити на територію країн-учасниць.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради Європи.



Зважаючи на критерії поширення коронавірусу, з 16 липня країни-члени Європейського Союзу будуть знімати обмеження на в’їзд для громадян Алжиру, Канади, Австралії, Грузії, Марокко, Японії, Руанди, Нової Зеландії, Таїланду, Південної Кореї, Уругваю, Тунісу і Китаю.

Уточнюється, що в порівнянні з попереднім списком двотижневої давнини з нього були виключені Сербія і Чорногорія.

При цьому наголошується, що в разі з кожною країною в Євросоюзі будуть враховувати взаємність відкриття кордонів.

Надані рекомендації Ради Європи поширюються на всі держави Шенгенської зони.