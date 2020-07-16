Про це повідомляється на офіційному сайті Ради Європи.

Зважаючи на  критерії поширення коронавірусу, з 16 липня країни-члени Європейського Союзу будуть знімати обмеження на в’їзд для громадян Алжиру, Канади, Австралії, Грузії, Марокко, Японії, Руанди, Нової Зеландії, Таїланду, Південної Кореї, Уругваю, Тунісу і Китаю.

Уточнюється, що в порівнянні з попереднім списком двотижневої давнини  з нього були виключені Сербія і Чорногорія.

При цьому наголошується, що в разі з кожною країною в Євросоюзі будуть враховувати взаємність відкриття кордонів.

Надані рекомендації  Ради Європи поширюються на всі держави Шенгенської зони.