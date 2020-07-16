Про це повідомляється на офіційному сайті Ради Європи.
Зважаючи на критерії поширення коронавірусу, з 16 липня країни-члени Європейського Союзу будуть знімати обмеження на в’їзд для громадян Алжиру, Канади, Австралії, Грузії, Марокко, Японії, Руанди, Нової Зеландії, Таїланду, Південної Кореї, Уругваю, Тунісу і Китаю.
Уточнюється, що в порівнянні з попереднім списком двотижневої давнини з нього були виключені Сербія і Чорногорія.
При цьому наголошується, що в разі з кожною країною в Євросоюзі будуть враховувати взаємність відкриття кордонів.
Надані рекомендації Ради Європи поширюються на всі держави Шенгенської зони.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.