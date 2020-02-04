Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Як повідомлялося раніше, в кінці січня президент США Дональд Трамп представив план врегулювання конфлікту на Близькому Сході, який передбачає створення палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Сам Трамп називає свій план “угодою століття”.

Минулого тижня в ЄС заявили, що їм потрібен час, щоб вивчити план Трампа та представити спільну позицію 27 держав-членів. У вівторок, 4 лютого, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель виступив з публічною заявою, в якій повідомив, що ЄС відкидає план Трамп як такий, що “відхиляється від міжнародно узгоджених параметрів”.

Боррель підкреслив, що ЄС вважає єдино вірним шляхом для вирішення конфлікту переговори між Палестиною та Ізраїлем.

“Щоб побудувати справедливий і міцний мир, невирішені питання про остаточний статус повинні вирішуватися шляхом прямих переговорів між обома сторонами. Це включає, зокрема, питання, пов’язані з кордонами, статусом Єрусалиму, безпекою та питанням біженців”, — сказав він.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на умови плану Трампа. Він заявив, що готовий почати переговори з палестинцями про врегулювання конфлікту на основі озвучених пропозицій. Тим часом тисячі палестинців провели демонстрації в провінції Газа, протестуючи проти запропонованого Трампом плану.