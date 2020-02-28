Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що військову ескалацію в сирійському Ідлібі потрібно припинити.

Про це Боррель написав на своїй сторінці в Twitter.

На його думку, через ситуацію, в Сирії ситуації існує ризик “скотитися до великої відкритої міжнародної військової конфронтації“.

“Це також призводить до нестерпних людських страждань і створює небезпеку для цивільного населення“, – пише він.

Крім того, Боррель закликав сторони до швидкої деескалації.

В Європейському Союзі також пообіцяли розглянути заходи для захисту власних інтересів в області безпеки.

Як відомо, в результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовців. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії).

Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на вищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всім відомим цілям” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.