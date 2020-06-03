Європейський союз закликав Китай гарантувати жителям Гонконгу і Макао можливість вшанувати пам'ять про кривавий розгін на площі Тяньаньмень в Пекіні в 1989 році демонстрантів за демократію попри обмеження через COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

“Це повинно стати сигналом, що ключові свободи продовжують захищатися”, – наголошується в заяві ЄС.

В ЄС відзначили, що дотримання гарантованих прав і свобод на сьогодні важливіше, ніж будь-коли, у світлі останніх подій.

Мова йде про відзначення річниці з того часу, як 31 рік тому китайські війська відкрили вогонь, щоб покласти край студентським заворушенням на площі в Гонконзі.

Влада Китаю забороняє будь-яке публічне святкування цієї події на материку.

Як відомо, відповідно до політики “Одна країна, дві системи” Гонконг зберігає обмежену демократію та громадянські свободи, перебуваючи під контролем Пекіну. Автономний регіон також має особливий торговельний статус із США, що дає йому певні торговельні пільги, якими не володіє материковий Китай.