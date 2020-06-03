Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
“Це повинно стати сигналом, що ключові свободи продовжують захищатися”, – наголошується в заяві ЄС.
В ЄС відзначили, що дотримання гарантованих прав і свобод на сьогодні важливіше, ніж будь-коли, у світлі останніх подій.
Мова йде про відзначення річниці з того часу, як 31 рік тому китайські війська відкрили вогонь, щоб покласти край студентським заворушенням на площі в Гонконзі.
Влада Китаю забороняє будь-яке публічне святкування цієї події на материку.
Як відомо, відповідно до політики “Одна країна, дві системи” Гонконг зберігає обмежену демократію та громадянські свободи, перебуваючи під контролем Пекіну. Автономний регіон також має особливий торговельний статус із США, що дає йому певні торговельні пільги, якими не володіє материковий Китай.
- 26 травня, за день до нової хвилі антиурядових протестів, головний військовий командир Китаю в Гонконзі заявив, що армія готова захищати “національний суверенітет” в місті.
- 27 травня в Гонконзі поновилися масові демонстрації проти розгляду китайського законопроекту про національну безпеку Гонконгу. Поліція використала перцеві патрони для розгону демонстрантів.
- Під час протестів проти законопроєкту про національну безпеку були заарештований близько 300 осіб.