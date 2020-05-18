Про це повідомляє пресслужба партії “ЄС”.

“Розповсюдження на медіаресурсах Гордона у вигляді “інтерв’ю” пропагандистських виступів терориста Гіркіна, причетного до захоплення Криму і Донбасу та колаборанта Поклонської, причетної до фальсифікації справ і арештів десятків кримських татар і українців, є очевидним злочином проти суверенітету та територіальної цілісності країни, за яку передбачена пряма кримінальна відповідальність”, – йдеться в заяві.

Відсутність негайної реакції на цю кричущу провокацію з боку влади і правоохоронних органів свідчить, що режим не просто крізь пальці дивиться на витівки реваншистів, але й перебуває з ними у змові, спільно реалізуючи спецоперацію Кремля “примирення”. Відсутність реакції влади заохочує антидержавницькі виступи та повзучий реванш.