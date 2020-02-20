Європейський союз заявив про готовність профінансувати витрати на евакуацію громадян країн-членів з круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії.

У повідомленні сказано, що евакуюють тільки тих громадян, які не мають ознак зараження коронавірусом.

З Італії до Японії вже відправили два спецрейси з медичними працівниками на борту.

“ЄС продовжує працювати цілодобово і без вихідних, допомагаючи як своїм державам-членам, так і Китаю. Ми готуємо відправку нових партій допомоги в Китай в найближчі дні”, – заявив європейський комісар з кризового управління Янез Ленарчич.

Після прибуття на борт лайнера італійська медична бригада оцінить стан пасажирів, і тільки ті, у кого негативний результат аналізу на коронавірус (COVID-19) чи нема ніяких симптомів захворювання, будуть допущені на борт літака.

Скільки пасажирів лайнера з країн ЄС евакуюють – буде відомо в найближчі дні. Коли вони прилетять до Європи – пробудуть ще 14 днів на карантині. Карантин для евакуйованих громадян кожна країна-член ЄС буде організовувати самостійно.

З боку ЄС фінансуватися будуть тільки витрати на рейси.

До цього, за аналогічним принципом, вдалося евакуювати з лайнера 400 громадян Франції та Німеччини.

Європейська комісія підтримує регулярні контакти з державами-членами, Європейським центром профілактики та контролю захворювань і Всесвітньою організацією охорони здоров’я з усіх аспектів спалаху COVID-19.

Карантин на лайнері тривав з 4 лютого. Вчора його покинули перші пасажири, які не були заражені. Сьогодні планують відпустити ще 500.

Сьогодні стало відомо, що на Diamond Princess внаслідок зараження коронавірусом померли двоє пасажирів.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.