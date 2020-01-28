Про це повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк на своїй сторінці в Twitter.

“Міністри ЄС вирішили додати сім чоловік до свого режиму санкцій у відношенні осіб/суб’єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Всі вони пов’язані з Севастополем, Кримом і російськими виборами, які відбулися там у вересні. Зараз в списку є 177 осіб і 44 організації “, – пише він.

Уточнюється, що санкції будуть накладені на так званих губернаторів, членів “виборчкому”, а також людей, причетних до проведення “виборів” в анексованому Криму.

Росіянам, які потраплять під дію санкцій, буде заборонено в’їзд до Європейського Союзу, а їхні європейські активи будуть заморожені.