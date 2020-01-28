Про це повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк на своїй сторінці в Twitter.
“Міністри ЄС вирішили додати сім чоловік до свого режиму санкцій у відношенні осіб/суб’єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Всі вони пов’язані з Севастополем, Кримом і російськими виборами, які відбулися там у вересні. Зараз в списку є 177 осіб і 44 організації “, – пише він.
Уточнюється, що санкції будуть накладені на так званих губернаторів, членів “виборчкому”, а також людей, причетних до проведення “виборів” в анексованому Криму.
Росіянам, які потраплять під дію санкцій, буде заборонено в’їзд до Європейського Союзу, а їхні європейські активи будуть заморожені.
- 9 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка, зокрема, закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.
- Голова окупаційної “влади” Криму Сергій Аксьонов відреагував на прийняття Генасамблеєю ООН резолюції проти окупації півострова. Зокрема, він заявив, що ніхто, в тому числі ООН, “не може заборонити Росії” продовжувати окупацію півострова і мати скільки військ та військової техніки, скільки захочеться.