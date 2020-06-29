Про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах.
Останній проєкт списку було узгоджено країнами ЄС в п’ятницю, він містить 15 країн. Спочатку в четвер “зелений” список містив 54 країни, в тому числі Україну.
Повний список країн, громадянам яких буде дозволено в’їзд в Європу відповідно до чорнового списку, виглядає наступним чином: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (за умови взаємних кроків).
В “червоний список” країн, для громадян яких в’їзд залишиться забороненим, увійшли США, Росія і Бразилія.
Джерела агентства також ставлять під сумнів відкриття кордонів з 1 липня, з урахуванням того, що остаточних домовленостей не досягли вчасно, і для вступу в силу рішення повинно бути опубліковано.
Відзначається, що остаточні правила в’їзду громадян третіх країн до Європейського Союзу будуть оголошені на початку тижня. Надалі перелік держав, громадянам яких буде дозволено в’їзд, буде переглядатися кожні два тижні.
В ЄС не можуть примушувати всі держави-члени дотримуватися майбутніх правил, проте порушення рекомендацій окремими країнами може призвести до відновлення внутрішніх кордонів всередині Європейського Союзу.
Раніше спікер Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко в коментарі #Буквам заявила, що в МЗС поки не можуть щось коментувати з даної теми.
- Міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував перелік країн, до яких можуть подорожувати громадяни України.
- Україна не відповідає критеріям захворюваності COVID-19, необхідним для активного відновлення міжнародного авіасполучення.
- МЗС представило інтерактивну карту для планування подорожей за кордон в умовах пандемії.
- За інформацією американських ЗМІ, громадяни України, Росії та США не зможуть подорожувати до Європейського Союзу з 1 липня.