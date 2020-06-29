України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкрити кордони з 1 липня.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах.

Останній проєкт списку було узгоджено країнами ЄС в п’ятницю, він містить 15 країн. Спочатку в четвер “зелений” список містив 54 країни, в тому числі Україну.

Повний список країн, громадянам яких буде дозволено в’їзд в Європу відповідно до чорнового списку, виглядає наступним чином: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (за умови взаємних кроків).

В “червоний список” країн, для громадян яких в’їзд залишиться забороненим, увійшли США, Росія і Бразилія.

Джерела агентства також ставлять під сумнів відкриття кордонів з 1 липня, з урахуванням того, що остаточних домовленостей не досягли вчасно, і для вступу в силу рішення повинно бути опубліковано.

Відзначається, що остаточні правила в’їзду громадян третіх країн до Європейського Союзу будуть оголошені на початку тижня. Надалі перелік держав, громадянам яких буде дозволено в’їзд, буде переглядатися кожні два тижні.

В ЄС не можуть примушувати всі держави-члени дотримуватися майбутніх правил, проте порушення рекомендацій окремими країнами може призвести до відновлення внутрішніх кордонів всередині Європейського Союзу.

Раніше спікер Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко в коментарі #Буквам заявила, що в МЗС поки не можуть щось коментувати з даної теми.