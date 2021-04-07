Народні депутати з фракції “Європейська Солідарність” направили звернення Голові Національної поліції України Ігорю Клименку з вимогою надати інформацію щодо підстав незаконного стеження за депутатом Київради, генералом СБУ Віктором Кононенком.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

“У період з 25 по 30 березня 2021 року депутатом Київської міської ради від партії “Європейська Солідарність” Кононенком В.І. було зафіксовано візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на його життя. При встановленні осіб, котрі здійснювали спостереження, один з них пред’явив посвідчення співробітника Національної поліції України”, – йдеться у депутатському зверненні.

Крім того, нардепи з “ЄС” сформували чіткий список питань щодо стеження за депутатом Кононенком:

Чи здійснювалось Нацполіцією стосовно Кононенка оперативні, оперативно-розшукові, слідчі чи інші (у тому числі візуальне спостереження) заходи?

Якщо так, то що стало підставою їх проведення?

Якщо ні, то яких заходів ужито Нацполіцією для встановлення особи (осіб), котрі з використанням (можливо, підроблених) документів поліціянтів здійснюють незаконне стеження?

Крім того, нардеп з фракції “Європейська Солідарність” Андрій Парубій назвав незаконне за Віктором Кононенком брудною спецоперацією за наказом влади.

“Напередодні другої річниці президентських виборів влада перестає бути просто владою і вироджується в те, що зазвичай називають режимом. Сьогодні режим пробив чергове дно. Встановлено незаконне, політичне стеження проти депутата Київської міської ради від “ЄС” Віктора Кононенка. І все це відбувається на тлі постійних переслідувань владою українських воїнів, добровольців, волонтерів, учасників Революції Гідності”, – говорить Парубій.

Нардеп додав, що Віктор Кононенко протягом 2015-2017 років очолював об’єднаний штаб СБУ в зоні проведення АТО.

“Він бойовий генерал, ветеран війни, заступник голови СБУ. Проросійські бойовики визначали дуже велику ціну за його голову. І як професіонал Віктор Кононенко бачить більше, ніж бачить неспеціаліст. Він виявив за собою стеження ще тиждень тому. Сьогодні, припускаючи, що стеження можуть вести російські бойовики, найманці або бандити, Віктор Кононенко вжив заходів і з’ясування їхніх особистостей. Натомість вони пред’явили посвідчення працівників поліції”, – повідомив Андрій Парубій.

Нагадаємо, що 30 березня вдалося зупинити незаконне стеження за бойовим генералом Віктором Кононенком, який нині є депутатом Київради від “Європейської солідарності”.