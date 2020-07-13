Про це повідомила прес-служба партії.
“Якщо олігархічні канали не помічають “Українського Уотергейту”, який розв’язався минулого тижня, Це не означає, що його немає, коли є прямі свідчення керівництва силових структур і Спеціальних органів в прямому втручанні в їх роботу і вказівки Банкової, в тому числі і Зеленського, політичних репресій проти опозиції”, – сказала глава фракції “ЄС” в парламенті Ірина Геращенко.
За її словами, в даний момент система, яка створювалася в Україні для створення справедливості, формується як карально-репресивна.
“Європейська Солідарність” вимагає створення тимчасової слідчої комісії з фальсифікації справ стосовно лідера опозиції, п’ятого Президента Петра Порошенка і тиск на ДБР та інші силові структури “, – заявила вона.
- 8 липня представник сторони обвинувачення оголосив про завершення досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якому п’ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним. Після цього Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід Порошенку.
- 8 липня керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький повідомив, що на нього чинився тиск з метою відкриття кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка.
- За словами Олега Корецького, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков сам визнавав, що в справі проти Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка в Службу зовнішньої розвідки немає складу злочину.
- Олег Корецький розповів, що у генерального прокурора Ірини Венедіктової є стовідсотковий вплив на “харківську команду” Державного бюро розслідувань – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.