В "Європейській солідарності" вимагають створення тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування фальсифікації справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомила прес-служба партії.

“Якщо олігархічні канали не помічають “Українського Уотергейту”, який розв’язався минулого тижня, Це не означає, що його немає, коли є прямі свідчення керівництва силових структур і Спеціальних органів в прямому втручанні в їх роботу і вказівки Банкової, в тому числі і Зеленського, політичних репресій проти опозиції”, – сказала глава фракції “ЄС” в парламенті Ірина Геращенко.

За її словами, в даний момент система, яка створювалася в Україні для створення справедливості, формується як карально-репресивна.

“Європейська Солідарність” вимагає створення тимчасової слідчої комісії з фальсифікації справ стосовно лідера опозиції, п’ятого Президента Петра Порошенка і тиск на ДБР та інші силові структури “, – заявила вона.