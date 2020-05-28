Для громадян Білорусі спростили процес отримання віз до країн Євросоюзу, а також - знизили їх вартість.

Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

Зміни почнуть діяти 1 липня, через два місяці після офіційного повідомлення.

Що стосується вартості віз, то раніше вони коштували 80 євро. Тепер ціна знижена до 35 євро.

Період прийняття рішення про видачу візи буде скорочено до 10 робочих днів.

Ті, хто перетинають кордон за дипломатичними паспортами, звільняються від візового збору.

Візу можна буде отримати на 90 днів перебування на території ЄС протягом 180 днів.

В ЄС зазначили, що в 2019 році отримали близько 650 тисяч заявок на отримання віз від громадян Білорусі.

Також в угоді прописали пункт щодо повернення білоруських громадян, які незаконно проживають на території іншої сторони без дозволу.