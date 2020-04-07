Лікарі з Румунії та Норвегії вирушили до Мілана і Бергамо для допомоги італійським медикам.

Про це повідомляється на офіційному сайті Еврокомиссии.

Через механізм цивільного захисту ЄС в Італії вирушили лікарі з Румунії та Норвегії. Крім того, Австрія скерувала до Італії 3 тисячі літрів дезінфекційних засобів.

“Комісія робить все можливе, щоб допомогти Італії та всім нашим державам-членам в цей час гострої потреби”, – сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

За даними Італійського інституту охорони здоров’я, станом на понеділок загальне число працівників охорони здоров’я, інфікованих коронавірусом становить 12 681 особа.