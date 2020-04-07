Про це повідомляється на офіційному сайті Еврокомиссии.
Через механізм цивільного захисту ЄС в Італії вирушили лікарі з Румунії та Норвегії. Крім того, Австрія скерувала до Італії 3 тисячі літрів дезінфекційних засобів.
“Комісія робить все можливе, щоб допомогти Італії та всім нашим державам-членам в цей час гострої потреби”, – сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
За даними Італійського інституту охорони здоров’я, станом на понеділок загальне число працівників охорони здоров’я, інфікованих коронавірусом становить 12 681 особа.
- Італія, яка є епіцентром спалаху коронавірусу на континенті, почала планувати скасування карантинних обмежень, бо в країні зменшується кількість випадків інфікування і смертність від коронавірусу.
- Раніше міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран висловився проти ослаблення карантинних обмежень в країні.
- Уряд Фінляндії продовжив обмеження при перетині державного кордону через епідемію коронавіруса до 13 травня.
- Данія заявила про поступове ослаблення заходів карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.Австрія стала першою країною в Європі, де зважилися послабити карантинні заходи.