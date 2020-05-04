Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У понеділок наглядовий орган Європейського Союзу з питань конкуренції затвердив державну допомогу в розмірі 7 мільярдів євро для Air France.

“Французькі гарантійні і акціонерні позики на 7 мільярдів євро забезпечать Air France ліквідністю, яка необхідна для того, щоб протистояти наслідкам спалаху коронавіруса”, – заявила в заяві представник ЄС з питань конкурентності Маргрет Вестагер.

Повідомляється, що кошти будуть виділені з метою пом’якшення економічного шоку від пандемії коронавіруса.

Європейська комісія наголосила на важливості Air France з більш ніж 300 літаками для економіки Франції і роль, яку компанія зіграла в поверненні заблокованих громадян та транспортуванні предметів медичного призначення.

Урядам Франції та Нідерландів належить близько 14% групи компаній Air France-KLM, яка була створена в результаті злиття двох національних перевізників в 2004 році.