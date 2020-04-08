Про це повідомляється в релізі Європейської комісії.
Уточнюється, що у зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу Європейською комісією було прийнято рішення виділити понад 15 мільярдів євро країнам-партнерам.
При цьому країнам Східного партнерства, поміж яких знаходиться й Україна, Європейським Союзом буде скеровано 952 мільйони євро.
Відзначається, що Україна отримає близько 190 мільйонів євро на підтримку короткострокових і нагальних потреб.
Крім того, Європейський Союз також надасть Україні 100 комплектів індивідуального захисту, обладнання та 70 літрів антисептичної допомоги, які будуть призначені для Центру екстреної медичної допомоги в Донецькій області.
- Міжнародна організація праці (МОП) очікує, що криза через COVID-19 призведе до скорочення 6,7% робочого часу, що еквівалентно 195 млн працівників.
- Кількість безробітних в Україні через пандемію може зрости до 2 млн осіб.