Євросоюз виділить Україні 25 млн євро на діджіталізацію в рамках нової Програми підтримки електронного урядування та цифрової економіки.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі прем’єрміністр України Олексій Гончарук.

“Щойно уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро”, — написав Гончарук.

За словами прем’єрміністра, протягом року уряд має намір оцифрувати “80% найпопулярніших державних послуг”, а до 2024 року — всі державні послуги.