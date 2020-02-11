Про це розповів у своєму Telegram-каналі прем’єрміністр України Олексій Гончарук.
“Щойно уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро”, — написав Гончарук.
За словами прем’єрміністра, протягом року уряд має намір оцифрувати “80% найпопулярніших державних послуг”, а до 2024 року — всі державні послуги.
- У вересні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував повну цифровізацію країни в 2020 році.
- Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що повна діджіталізація документообігу між держорганами займе 1-2 роки.