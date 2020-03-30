Європейська комісія прийняла рішення виділити 80 мільйонів євро для підтримки України в боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

“Україна, яка продовжує страждати від актів агресії на сході країни і незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією, також зазнала негативного впливу пандемії у всіх сферах життєдіяльності”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що перший пакет підтримки становить близько 80 мільйонів євро.

В цілому ж в Європейській комісії направлять 140 мільйонів євро для України, Молдови, Грузії, Білорусі, Азербайджану та Вірменії.

“Ми допомагаємо Україні в ці надзвичайно важкі часи. Завдяки цьому пакету підтримки ми прагнемо врятувати життя і зміцнити стійкість суспільства. Ми підтримуємо реагування України на різке зростання потреб в галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги, а також необхідності захисту бізнесу і робочих місць. Ми знаємо, що нам потрібно швидко і ефективно діяти для посилення державних і громадських дій”, – сказав комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Олівер Вархейі.

Водночас повідомляється, що пакет допомоги призначений для закупівлі Україною необхідного медичного обладнання.

“Ми приділяємо особливу увагу східним регіонам України, що страждають від конфлікту, де партнери по наданню гуманітарної допомоги і підтримки раннього відновлення забезпечують реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з коронавірусом. Тут наша допомога передбачає придбання засобів індивідуального захисту для лікарів і дезінфікуючих засобів, а також підтримку волонтерів, які доставляють їжу і ліки літнім людям”, – підкреслили в ЄС.