Євросоюз підготував надзвичайний фонд в розмірі 2,4 млрд євро (2,7 млрд доларів США) для закупівель вакцин від нового коронавіруса, коли вони стануть доступні.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Виділення коштів обговорювалось на зустрічі послів ЄС в середу після того, як Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди заявили, що прискорюють переговори з фармацевтичними компаніями щодо забезпечення доступу до вакцин, які в даний час розробляються.

Чиновники заявили, що фонд ЄС, відомий як Інструмент підтримки в надзвичайних ситуаціях (ESI), буде використаний для збільшення виробництва вакцин в Європі і для страхування відповідальності фармацевтичних компаній.

В ЄС стверджують, що готові піти на високі фінансові ризики, оскільки побоюються, що у країн Євросоюзу не буде швидкого доступу до вакцини проти вірусу, яка розробляється зараз в США і Китаї.

Відзначимо від коронавіруса загинуло 385 000 чоловік у всьому світі.

Один з провідних епідеміологів США доктор Ентоні Фаучі зазначив, що розробка вакцини в країні йде швидше, ніж передбачалося, тому “кілька сотень мільйонів доз вакцин” можуть бути готові вже на початку 2021 року.