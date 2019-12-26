Фотографію розмістили на порталі ESA.
Кратер шириною приблизно сім кілометрів знаходиться в північних широтах Марса. “Лід заповнює майже все дно кратера і покриває частину навколишньої місцевості”, – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що знімок зробили рано вранці 26 жовтня 2019 року, тому кратер добре освітлений променями сонця.
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