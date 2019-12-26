Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало фотографію кратера на Марсі, що була зроблена камерою CaSSIS орбітального зонду Trace Gas Orbiter ExoMars.

Фотографію розмістили на порталі ESA.

Кратер шириною приблизно сім кілометрів знаходиться в північних широтах Марса. “Лід заповнює майже все дно кратера і покриває частину навколишньої місцевості”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що знімок зробили рано вранці 26 жовтня 2019 року, тому кратер добре освітлений променями сонця.