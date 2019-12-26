Фотографію розмістили на порталі ESA.

Кратер шириною приблизно сім кілометрів знаходиться в північних широтах Марса. “Лід заповнює майже все дно кратера і покриває частину навколишньої місцевості”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що знімок зробили рано вранці 26 жовтня 2019 року, тому кратер добре освітлений променями сонця.

Масштаб вказано на знімку. Фото: ESA/Roscosmos/CaSSIS