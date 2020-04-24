Про це повідомляє видання The Verge.

Новий діапазон доповнить два вже існуючих, є якими 2,4 ГГц і 5 ГГц.

Відтепер роутери і різні пристрої з підтримкою Wi-Fi зможуть працювати на новій частоті, що дозволить їм забезпечити більш швидке і стабільне з’єднання, яке було недосяжно раніше.

Перші пристрої з Wi-Fi 6 ГГц очікуються в четвертому кварталі 2020 року. Їх буде відрізняти маркування Wi-Fi 6E.

Нова технологія передачі даних працює на ширині 1200 МГц, тому користувачі не будуть стикатися з перешкодами в багатоквартирних будинках та інших людних місцях. Оскільки в мережі Wi-Fi на базі діапазону 6 ГГц відчутно більше каналів, роутери та інші пристрої не заважатимуть один одному.

Технічно, Wi-Fi 6 ГГц має ту ж теоретичну максимальну швидкість, що і 5 ГГц: 9,6 Гбіт / с за стандартом Wi-Fi 6. У реальному житті ви не отримаєте цю швидкість, але нові радіохвилі повинні збільшити поточну швидкість Wi- Fi. Передбачається, що в діапазоні 6 ГГц роутери передаватимуть дані з максимально допустимим розміром каналу, що означає більш швидке з’єднання.

Wi-Fi 6 ГГц на смартфоні зможе видавати швидкість 1-2 Гбіт / c. Приблизно стільки ж можна отримати від 5G, доступність якого поки дуже обмежена. Реальна швидкість буде обмежена тим, що пропонує провайдер.