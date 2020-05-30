Про це повідомляє агентство ВВС.

Випадки насильства датуються 1984 – 2013 роками. Одній із жертв на момент передбачуваного злочину було всього 17 років.

Спільний позов був поданий до суду Нью-Йорка. Імена жертв не називаються.

Жінки, які зазнали насильства, наразі проживають в Теннессі, Нью-Йорку, Еквадорі та Угорщини.

Згідно з судовими документами, випадки насильства мали місце, в тому числі, під час Каннського та Венеціанського кінофестивалів.

Так, 43-річна жінка з Теннессі стверджує, що піддалася насильству продюсера в 1994 році, коли їй було 17 років. За її словами, Вайнштейн запросив її в готельний номер, щоб обговорити передбачувану кар’єру актриси. Там він забрав у неї водійські права, зґвалтував і пригрозив, що якщо вона комусь розповість про інцидент, він “не тільки подбає про те, щоб вона ніколи не знімалася в будь-яких фільмах, але і відправить своїх людей, які знайдуть її і зашкодять їй та її сім’ї”, інформує видання Variety.

Друга позивачка – 70-річна жінка з Еквадору. За її словами, інцидент з продюсером стався в 1984 році на Канському кінофестивалі. Тоді жінці було 34 роки, і вона прагнула розпочати кар’єру кінодокументаліста. Згідно з позовом, Вайнштейн домагався її.

Третя жертва – 38-річна жінка стверджує, що Вайнштейн зустрів її в ресторані Cipriani на Манхеттені (Нью-Йорк) у 2008 році і пообіцяв “допомогти підняти її кар’єру на новий рівень”. Через кілька днів продюсер зґвалтував її в своїй квартирі в Сохо, пригрозивши, що “погубить її, якщо вона комусь розповість”.

Ще один інцидент стався в 2013 році. 35-річна жінка з Угорщини стверджує, що зустріла Вайнштейна на Венеціанському кінофестивалі. За її словами, згодом він запросив її на прослуховування в офіс, а потім в готельний номер, де примусив до орального сексу.

Звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.

Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек.

Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.

У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру.