Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Роботу пунктів пропуску відновили у зв’язку з розпорядженням уряду від 17 червня.
Прикордонники відзначили, що поки перетнути кордон можуть тільки ті громадяни, у яких є відповідний дозвіл.
На даний момент доступний пропуск у таких пунктах українсько-білоруського кордону:
- “Нові Яриловичі” (Чернігівська область, Ріпкинський район);
- “Виступовичі” (Житомирська область, Овруцький район);
- “Доманове” (Волинська область, Ратнівський район);
- “Славутич” (Чернігівська область, Чернігівський район).
Також відновлено пропуск пішоходів в декількох пунктах на кордоні з РФ:
- “Мілове” (Луганська область, Міловський район);
- “Гоптівка” (Харківська область, Дергачівський район);
- “Бачівськ” (Сумська область, Глухівський район);
- “Юнаківка” (Сумська область, Сумський район).
І один пункт на кордоні з РФ і Білоруссю:
- “Сеньківка” (Чернігівська область, Городнянський район).
- Раніше повідомлялося, що 17 червня Кабінет Міністрів на засіданні відновив пішохідне сполучення в пунктах пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю.
- Також 20 червня Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.