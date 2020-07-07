Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Роботу пунктів пропуску відновили у зв’язку з розпорядженням уряду від 17 червня.

Прикордонники відзначили, що поки перетнути кордон можуть тільки ті громадяни, у яких є відповідний дозвіл.

На даний момент доступний пропуск у таких пунктах українсько-білоруського кордону:

  • “Нові Яриловичі” (Чернігівська область, Ріпкинський район);
  • “Виступовичі” (Житомирська область, Овруцький район);
  • “Доманове” (Волинська область, Ратнівський район);
  • “Славутич” (Чернігівська область, Чернігівський район).

Також відновлено пропуск пішоходів в декількох пунктах на кордоні з РФ:

  • “Мілове” (Луганська область, Міловський район);
  • “Гоптівка” (Харківська область, Дергачівський район);
  • “Бачівськ” (Сумська область, Глухівський район);
  • “Юнаківка” (Сумська область, Сумський район).

І один пункт на кордоні з РФ і Білоруссю:

  • “Сеньківка” (Чернігівська область, Городнянський район).