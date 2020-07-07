У пунктах "Дольськ" (Волинська область) і "Вільча" (Київська область) на українсько-білоруському кордоні відновили пропуск пішоходів, а також пасажирського і вантажного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Роботу пунктів пропуску відновили у зв’язку з розпорядженням уряду від 17 червня.

Прикордонники відзначили, що поки перетнути кордон можуть тільки ті громадяни, у яких є відповідний дозвіл.

На даний момент доступний пропуск у таких пунктах українсько-білоруського кордону:

“Нові Яриловичі” (Чернігівська область, Ріпкинський район);

“Виступовичі” (Житомирська область, Овруцький район);

“Доманове” (Волинська область, Ратнівський район);

“Славутич” (Чернігівська область, Чернігівський район).

Також відновлено пропуск пішоходів в декількох пунктах на кордоні з РФ:

“Мілове” (Луганська область, Міловський район);

“Гоптівка” (Харківська область, Дергачівський район);

“Бачівськ” (Сумська область, Глухівський район);

“Юнаківка” (Сумська область, Сумський район).

І один пункт на кордоні з РФ і Білоруссю:

“Сеньківка” (Чернігівська область, Городнянський район).