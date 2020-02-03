Проте користувач Сергій Сидоров встиг “заскрінити” публікації.
Так, в одному пості він написав: “Про колег, як про небіжчиків – або добре, або соросята. Слава Господу, у фракції чимало адекватних. Собак не продають, вони ж друзі людини”.
Тут, по всій видимості, Шевченко мав на увазі свого колегу Брагаря, який в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку.
В іншому своєму пості Євген Шевченко заявив, що “краще німці в наглядовій раді” Укрзалізниці “, ніж американські протеже.
“Перші хоч туалети в чистоті вміють утримувати. Адже для українців головне, щоб туалети в поїздах були чисті. При цьому не забудьте подивитися на свої у себе вдома або додому німців теж запросите?” – написав Шевченко.
Варто зазначити, що в коментарях народний депутат зовсім не церемониться з користувачами:
- Нагадаємо, що в жовтні 2019 року Євген Шевченко виступив в прямому ефірі на пропагандистському російському телеканалі. Тоді він розповів, що рішення про участь в телеефірі йому далося нелегко. Але пізніше він видалив цю публікацію.