Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко в соцмережі опублікував два пости, які викликали обурення у користувачів, хоча згодом вирішив їх видалити.

Проте користувач Сергій Сидоров встиг “заскрінити” публікації.

Так, в одному пості він написав: “Про колег, як про небіжчиків – або добре, або соросята. Слава Господу, у фракції чимало адекватних. Собак не продають, вони ж друзі людини”.

Тут, по всій видимості, Шевченко мав на увазі свого колегу Брагаря, який в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку.

В іншому своєму пості Євген Шевченко заявив, що “краще німці в наглядовій раді” Укрзалізниці “, ніж американські протеже.

“Перші хоч туалети в чистоті вміють утримувати. Адже для українців головне, щоб туалети в поїздах були чисті. При цьому не забудьте подивитися на свої у себе вдома або додому німців теж запросите?” – написав Шевченко.

Варто зазначити, що в коментарях народний депутат зовсім не церемониться з користувачами: