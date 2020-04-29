Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.
“На 7:00 29 квітня в Збройних силах України хворіє 52 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 20 осіб та 2 летальних випадки”, — йдеться в повідомленні.
Наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 327 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 54 особи.
За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19.
Так, повідомляється що хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.
- Раніше повідомлялося, що у ЗСУ виявили ще шість випадків інфікування COVID-19.
- У Збройних силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу COVID-19.
- 7 квітня у ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.
- В Україні станом на ранок 29 квітня зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 456 нових випадків.