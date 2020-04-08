У Збройних силах України зафіксовано вже п'ять випадків коронавірусної хвороби COVID-19, один з яких - летальний.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

“На 7:00 8 квітня в Збройних силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 118 осіб”, — повідомили в Командуванні.

Зазначається, що кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 19 осіб.

“Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, що з 03.04 знаходився на самоізоляції у зв’язку із контактом з хворою особою. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Особи, які контактували з цим військовим, перебувають на самоізоляції”, — додали в ЗСУ.