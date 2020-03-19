Про це вона повідомила в Instagram.
Жінка зізналася, що почувається зле й постійно лежить у ліжку.
“Я зараз прикута до ліжка через це [коронавірус], і це неприємно. Бережіть себе, будьте здорові і будьте добрими стосовно своїх близьких”, – зазначила Варма.
Акторка також поскаржилася, що через коронавірус їй довелося скасувати репетиції постановки “Чайка” за п’єсою Антона Чехова. У ній вона грає з головною героїнею того ж серіалу Емілією Кларк.
Також через захворювання Варма скасувала безліч постановок по всьому світу.
“Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо вас всіх підтримати нас, коли це станенться”, – написала артистка.
Раніше повідомлялося, що норвезький актор Крістофер Хівью, найбільш відомий за роллю Тормунда Смерті Велетнів в серіалі “Гра престолів”, заразився коронавірусом Covid-19.
- 16 березня Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю подруги Джеймса Бонда, заявила про зараження коронавірусом COVID-19.