Про це вона повідомила в Instagram.

Жінка зізналася, що почувається зле й постійно лежить у ліжку.

“Я зараз прикута до ліжка через це [коронавірус], і це неприємно. Бережіть себе, будьте здорові і будьте добрими стосовно своїх близьких”, – зазначила Варма.

Акторка також поскаржилася, що через коронавірус їй довелося скасувати репетиції постановки “Чайка” за п’єсою Антона Чехова. У ній вона грає з головною героїнею того ж серіалу Емілією Кларк.

Також через захворювання Варма скасувала безліч постановок по всьому світу.

“Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо вас всіх підтримати нас, коли це станенться”, – написала артистка.

Раніше повідомлялося, що норвезький актор Крістофер Хівью, найбільш відомий за роллю Тормунда Смерті Велетнів в серіалі “Гра престолів”, заразився коронавірусом Covid-19.