Про це вона повідомила в Instagram.

Жінка зізналася, що почувається зле й  постійно лежить у ліжку.

“Я зараз прикута до ліжка через це [коронавірус], і це неприємно. Бережіть себе, будьте здорові і будьте добрими стосовно  своїх близьких”, – зазначила Варма.

Акторка  також поскаржилася, що через коронавірус їй довелося скасувати репетиції постановки “Чайка” за п’єсою Антона Чехова. У ній вона  грає з головною героїнею того ж серіалу Емілією Кларк.

Також через захворювання Варма скасувала безліч постановок по всьому світу.

“Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо вас всіх підтримати нас, коли це станенться”, – написала артистка.

 

Раніше повідомлялося, що норвезький актор Крістофер Хівью, найбільш відомий за роллю Тормунда Смерті Велетнів в серіалі “Гра престолів”, заразився коронавірусом  Covid-19.