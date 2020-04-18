Ще у трьох військовослужбовців Державної прикордонної служби України підтверджено зараження коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в прес-центрі ДПСУ.

“За результатами досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест) сьогодні та учора підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію ще у трьох прикордонників з підрозділу в Закарпатській області”, – сказано в повідомленні.

Прикордонники з 15 квітня перебувають на самоізоляції.

Кілька днів тому у відомстві зафіксували перший випадок захворювання COVID-19.

В ДПСУ зазначають, що зараз стан здоров’я чотирьох хворих прикордонників задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим контролем персоналу підрозділів охорони здоров’я.

Також перевіряються всі, з ким прикордонники контактували. У підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введені режимно-обмежувальні заходи, посилено медичний нагляд.

Всього, станом на 18 квітня, близько 150 прикордонників знаходяться на обсервації та ізоляції через контакт із особами, у яких в подальшому підтверджувалося захворювання на коронавірус.