Про це поінформували в прес-центрі ДПСУ.
“За результатами досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест) сьогодні та учора підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію ще у трьох прикордонників з підрозділу в Закарпатській області”, – сказано в повідомленні.
Прикордонники з 15 квітня перебувають на самоізоляції.
Кілька днів тому у відомстві зафіксували перший випадок захворювання COVID-19.
В ДПСУ зазначають, що зараз стан здоров’я чотирьох хворих прикордонників задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим контролем персоналу підрозділів охорони здоров’я.
Також перевіряються всі, з ким прикордонники контактували. У підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введені режимно-обмежувальні заходи, посилено медичний нагляд.
Всього, станом на 18 квітня, близько 150 прикордонників знаходяться на обсервації та ізоляції через контакт із особами, у яких в подальшому підтверджувалося захворювання на коронавірус.
- Станом на ранок 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 444 нові випадки.
- У Києві за добу було підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих зросла до 770 осіб. Із зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання – 26 у Києво-Печерській Лаврі