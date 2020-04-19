Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради в Facebook.

Наголошуємо, що два нові випадки в області зафіксовані в Головчинецькому монастирі, сказано в повідомленні.

У міськраді просять людей утриматися від відвідування храмів, а також переконати людей похилого віку не виходити з дому.

Всього в Хмельницькій області станом на 19 квітня було зафіксовано 49 випадків захворювання коронавірусом COVID19. 5 осіб в області вилікувалися від коронавірусу, двоє людей померли.

  • У МОЗ України повідомляли, що щонайменше три церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні.
  • У поминальні дні всі кладовища Києва, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.