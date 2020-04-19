У жіночому монастирі Московського патріархату в Хмельницькій області зафіксовано два випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє прес–служба Хмельницької міської ради в Facebook.

“Наголошуємо, що два нові випадки в області зафіксовані в Головчинецькому монастирі“, – сказано в повідомленні.

У міськраді просять людей утриматися від відвідування храмів, а також переконати людей похилого віку не виходити з дому.

Всього в Хмельницькій області станом на 19 квітня було зафіксовано 49 випадків захворювання коронавірусом COVID–19. 5 осіб в області вилікувалися від коронавірусу, двоє людей померли.