Про це повідомили у пресслужбі МФК у Facebook.

Як зазначається, матч 22-го туру Першої ліги між “Рухом” і “Металургом”, який мав відбутися 4 липня у Львові, перенесли.

“Дослідження виявили коронавірусну хворобу в семи гравців. Після приїзду вся команда і персонал клубу пройдуть повторне поглиблене тестування на COVID-19”, – підкреслили в клубі.

Там також уточнили, що попереднє тестування на коронавірус показало негативний результат.