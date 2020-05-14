Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.
“У Збройних Силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 252 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 21 особа.
За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Також повідомляється, що у закладах охорони здоров’я лікуються – дві особи (НВМКЦ “ГВКГ” – 1 працівник ЗС України, ВМКЦ Центрального регіону – 1 військовослужбовець).
“Шість осіб (Чернівецька область – 1 військовослужбовець, Хмельницька область – 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 1 працівник ЗС України, Харківська область – 1 військовослужбовець, Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування”, – повідомили у ЗСУ.
- Раніше повідомлялося, що у ЗСУ зафіксували ще один випадок захворювання на COVID-19
- В Україні станом на ранок 14 травня зафіксовано 16 тисяч 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 422 – за останню добу