У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

“У Збройних Силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 252 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 21 особа.

За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Також повідомляється, що у закладах охорони здоров’я лікуються – дві особи (НВМКЦ “ГВКГ” – 1 працівник ЗС України, ВМКЦ Центрального регіону – 1 військовослужбовець).

“Шість осіб (Чернівецька область – 1 військовослужбовець, Хмельницька область – 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 1 працівник ЗС України, Харківська область – 1 військовослужбовець, Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування”, – повідомили у ЗСУ.