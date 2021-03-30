Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 5312 проголосували 308 народних депутатів.

Голосували представники всіх фракцій і груп, крім ОПЗЖ, яка залишила залу засідань ще на початку позачергового засідання.

Варто зазначити, що під час обговорення нардепи від ряду фракцій (зокрема від “Голосу” та “Батьківщини”) називали цю заяву декларативною та “паркетною дипломатичною”, що не містить якоїсь конкретики.

Як пояснив один із авторів заяви, нардеп Олександр Мережко (“Слуга народу”) на своїй сторінці в Facebook, в цій заяві “нарешті речі називаються своїми іменами: тобто війна називається війною”.

“Іншими словами, дається чітка і недвозначна юридична кваліфікація “конфлікту на Сході України”. Цей конфлікт в термінах міжнародного права є міжнародним збройним конфліктом, точніше, як це вказано у назві заяви, – це “російсько-український збройний конфлікт” Це – міжнародний збройний конфлікт, який виник в результаті збройної агресії Росії проти України. Що дає така кваліфікація? Насамперед те, що ми відкрито визнаємо, що Україна знаходиться юридично і фактично в стані війни з Росією, тобто в стані міжнародного збройного конфлікту”, – зазначив він.

Про що йдеться в заяві

У тексті заяви йдеться про те, що війна Росії проти України триває з 20 лютого 2014 року. Унаслідок цього було окуповано Крим, а також частини Донецької і Луганської областей. Загинуло понад 13 тисяч українців, понад 30 тисяч поранено.

Вказано, що у вересні 2021 року в Білорусі плануються спільні білорусько-російські навчання “Захід-2021”, які охоплять і прикордонні з Україною території.

“Ці навчання становлять небезпеку для України і сприймаються Україною як загроза ескалації міжнародного збройного конфлікту, що триває між Російською Федерацією та Україною”, – йдеться в заяві.

Згадано також про масовані обстріли 26 березня в районі населеного пункту Шуми (Донецька область), під час яких загинули четверо українських захисників, ще двоє були поранені.

“Кремль має припинити вводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту. Безпосередня роль і участь РФ у триваючому на сході України збройному конфлікті задокументована та відома міжнародному співтовариству. Росія як сторона міжнародного збройного конфлікту має визнати свою відповідальність за розв’язування збройної агресії проти України й докласти усіх зусиль для врегулювання конфлікту”, – наголошується у документі.

Верховна Рада цією заявою:

• висловлює глибокі співчуття родинам загиблих українських захисників;

• вимагає від Росії “негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов’язання та вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами”;

• вітає зусилля президента України Володимира Зеленського з невідкладної активізації контактів у “Нормандському форматі” з метою спонукання Росії до виконання нею своїх зобов’язань як сторони конфлікту;

• закликає парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, у т.ч. останню хвилю ескалації у зоні конфлікту;

• закликає світове співтовариство до продовження та посилення міжнародного політичного й економічного тиску на РФ з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

• звертається до міжнародних організацій і міжнародних юрисдикційних інституцій із закликом вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії РФ проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ злочинів агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Заява буде направлена до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей.