Після того, як США почали виводити свій контингент з Афганістану, бойовики "Талібану" розгорнули повноцінну військову кампанію уздовж прикордонної території. Впродовж останніх днів ситуація в регіоні загострилася.

#Букви вже розповідали про причини загострення конфлікту та відтворювали хронологію подій останніх місяців. Про ситуацію в Афганістані останніх двох днів розповідаємо в нашому дайджесті.

В активну фазу військові дії між “Талібаном” та урядовими військами Афганістану перейшли наприкінці липня, коли таліби поставили під загрозу втрати урядовими військами декількох великих міст на півночі, в центрі та півдні країни. Насамперед важливими були міста Кандагар, Герат (друге та третє місто за чисельністю населення) та Лашкар-Гаха.

6 серпня таліби захопили Зарандж – столицю провінції Німруз. Це була перша столиця провінції, яку окупував “Талібан”.

В наступні 4 дні таліби захопили шість столиць різних провінцій – це міста Шеберган, Кундуз, Сар-е-Пуль, Талукан, Айбак та Пуль-Е-Хумрі.

США намагалися допомогти 10 серпня урядовим військам з повітря, повідомляє Reuters. Але 11 серпня було захоплено Фаїзабад, столицю провінції Бадашхан, що розташована на північному сході Афганістану.

12 серпня таліби захопили місто Газні, столицю однойменної провінції, яка знаходиться за 130 кілометрів від Кабулу і є найближчою до столиці провінцією.

Того ж дня були захоплені ще дві міста: Фірус Кох – столиця провінції Гор та Кала-Е-Нав – столиця провінції Бадгіс.

Пізно ввечері було захоплено місто Герат – столицю однойменної провінції та третє за населенням місто Афганістану.

Вранці 13 серпня були захоплені ще два важливих міста – Кандагар та Лашкар-Гаха.

За повідомленнями Reuters, з 6 серпня таліби контролюють 14 з 34 столиць провінцій країни. Водночас з великих міст під контролем урядових військ Афганістану залишаються Мазарі-Шаріф на півночі, Джелалабад неподалік від кордону з Пакистаном, а також столиця країни – місто Кабул.

Наразі залишаються суперечливими міста Фарах (столиця однойменної провінції на заході) та Пуль-Е-Алам (столиці провінції Лагар на сході).

Мапа Афганістану за три останніх дні зазнала значних змін. Наразі вона виглядає так:

Червоним позначені міста, що були захоплені “Талібаном”, помаранчевим – ті, що знаходяться під загрозою захоплення, а жовтим – міста в облозі талібів. Хрестиками позначено прикордонні пропускні пункти, які контролюють таліби.

Реакція міжнародної спільноти

Згідно з повідомленнями Associated Press, ввечері четверга Білий дім ухвалив рішення скерувати 3000 американських військових до Кабулу з метою евакуації частини співробітників посольства США в Афганістані та їхніх сімей. Станом на ранок четверга, в посольстві перебувало 4200 осіб.

Державний департамент США запевнив, що посольство продовжить функціонувати. А Пентагон заявив, що додатково скерує 3500-4000 військових 82-ї повітряно-десантної бригади в Кувейт як резервний підрозділ. Вони будуть у разі потреби підтримувати ті три тисячі військових, що вирушили до Кабула, пише АР.

Адміністрація президента США Джо Байдена очікує на можливе падіння афганського уряду і захоплення столиці країни — Кабула вже за 30 днів, повідомляє американська газета The New York Times.

Видання Axios інформує, що рішення про скасування виходу військ США з Афганістану не переглядатимуть, оскільки громадськість підтримує виконання цього рішення. Axios також пише, що позиція президента Байдена та його команди полягає в тому, що таліби зголосилися не вбивати американських громадян через домовленість талібів з колишнім президентом Дональдом Трампом про вихід американського контингенту до першого травня цього року. Також в команді Байдена наголошують, що після цієї дати неможливо було б гарантувати мир тими силами, що залишись в Афганістані.

Велика Британія також сповістила, що відправить до Кабулу близько 600 військовослужбовців задля допомоги британським громадянам і місцевим перекладачам в евакуації. Посольство Великої Британії в Кабулі буде переведене до безпечнішого місця і залишиться укомплектованим лише основним персоналом.

Українське МЗС тільки розробляє шляхи евакуації українських громадян з Афганістану. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, додавши, що українські громадяни з відповідними проханнями поки не звертались.

Що буде з окупованими територіями?

Британська телерадіокомпанія BBC поспілкувалась з польовими командирами “Талібану”, щоб краще зрозуміти, які правила таліби встановлюють на окупованих територіях.

Місцеві мешканці побоюються повернення 90-х, коли в країні практикували публічні страти, жінок забивали камінням за зради чоловіками і обмежували в праві на здобуття освіти.

Офіційні речники “Талібану” кажуть, що такого точно не буде, але польові командири талібів говорять дещо інше.

“Ми в минулому допустили певні помилки, але ми навчились на них. В ті роки державне керування було для нас новим. Ми не бажаємо забороняти жінкам вчитися – вони мають право на освіту, а також на працю… Що стосується забивання каменями, хоч я не є знавцем релігії, але достатньо складно знайти підтвердження цьому. Це не неможливо, але дуже-дуже складно”, — каже офіційний представник “Талібану” Сулейм Шахін.

Водночас один з польових командирів талібів, Маулана Мохамед, каже:

“Якщо казати про право, порядок та справедливість – то про це чітко виписано в Корані. Якщо хтось вкраде – він понесе покарання, а за деякі види крадіжок передбачене відрізання руки та ступні. Якщо хтось зрадить – то цю людину мають забити каменями… У наших округах жодна дівчинка до школи не ходять, тому що ми живемо у віддалених районах та таких закладів у нас нема. А якби вони були – ми не дозволили б дівчаткам ходити до школи”.

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех каже, що “офіційні представники бойовиків – це моторошний фасад організації, якою є “Талібан”.

“Вони не змінились. Тільки навчились краще обманювати”, — додав Салех.

Наразі тисячі мешканців окупованих міст біжать до Кабулу, розглядаючи його як останнє безпечне місце. ООН наполегливо закликала сусідні з Афганістаном країни тримати кордони відкритими, щоб біженці з Афганістану могли врятуватись від талібів, повідомляє ВВС.