Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі нестачі доказів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета правоохоронці як мінімум повинні вибачитися.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За словами глави держави, він радий, що “справа Шеремета” зрушила з мертвої точки. При цьому Зеленський нагадав про відповідальність правоохоронців за результати розслідування.

Відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування “справи Шеремета” (коли були озвучені прізвища підозрюваних), Зеленський заявив:

“Не шкодую. Я і тоді сказав, що є багато фактів, одні з них серйозні, інші слабші. Тому я говорив “вірогідні виконавці”, “ймовірні вбивці”. Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу”.

При цьому глава держави наголосив, що “якщо це неправда у “справі Шеремета”, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум”.

“Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити”, – наголосив Зеленський.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.