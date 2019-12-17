Якщо ринок землі не буде запущений в 2020 році, країна втратить до 3% ВВП в наступні роки.

Про це в ефірі ток-шок “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

За словами міністра, якщо Верховна Рада не підтримає запуск ринку землі, Україна втратить 0,23% ВВП в 2020 році та до 3% в наступні роки.

“Ми втратимо в наступному році 0,23% ВВП. І до 1%, потім 2 та 3% в наступні роки. Так, щоб просто прикинути — 150 мільярдів доларів. Вважаємо 1% від нього — це півтора мільярда. … Здається, що це маленька цифра — один або два відсотки. Але якби ми їх вважали за останні 20 років, то у нас було б 20%. А 20% — це вже значно”, — сказав він.

Милованов зазначає, що без запуску ринку землі не вдасться забезпечити зростання економіки в довгостроковій перспективі.

“Без запуску ринку землі, без того, що фермер стане власником свого головного активу, довгі дешеві гроші до фермера не прийдуть. Тому в довгостроковому періоді вплив набагато негативніше. … Ми залишимося аграрною галуззю, яка виробляє досить прості продукти. Тому ринок землі вкрай необхідний”, — додав Милованов.