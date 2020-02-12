Якщо температура планети підніметься на 4 градуси, настануть незворотні зміни — експертка

Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла керівниця Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська.
Експертка зазначила, що протягом останніх двохсот років людство збільшилося з 1 до 7 мільярдів. Одночасно з цим змінювався уклад життя людей. Наш вплив на навколишнє середовище зростав та вже призвів до підвищення температури планети на один градус.
“Заглибившись у масиви даних, побувавши й в експедиціях, зокрема до Антарктиди, і на десятках наукових конференцій — я бачу, що зміни дійсно стрімкі й що їхнім джерелом є людська діяльність. І що саме через неї температура планети вже підвищилась на один градус”, — сказала Краковська.
Щоб пояснити, наскільки серйозною є ця зміна, кліматолог порівняла планету з людським тілом. Адже як і для людини, для нашої планети зміна температури на 4 градуси може призвести до необоротних наслідків.
“Люди можуть думати: один градус – хіба це багато? Ніби й ні, але уявіть це як підвищення на один градус температури тіла людини. Чи мало це? І тут так само. І симптоми такі ж. Вченою спільнотою визнано, що якщо глобальна температура підніметься на 4 градуси Цельсія, настануть незворотні зміни – точно як із людським тілом”, — додала вона.
При цьому в разі, якщо держави виконають вже взяті на себе зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів, цього може бути недостатньо, аби уникнути підвищення температури на 3 градуси.
“Станом на сьогодні, якщо всі країни виконають взяті на себе зобов’язання щодо зменшення викидів парникових газів, температура зросте на 3,2 градуса. Щоб зберегти біорізноманіття і звичні умови життя для більшості на планеті, треба виконати Паризьку угоду про стримання потепління на багато менше за 2 градуси, а один вже є”, — наголосила Краковська.
Кліматолог також підкреслила, що дати однозначний прогноз щодо цього не є можливим.
“Але я б хотіла, щоб люди розуміли: в нас немає однозначності майбутнього. Є кілька сценаріїв, зокрема й оптимістичний, за якого температура планети підніметься на лише півтора градуса. Це все ще можливо й залежить від того, наскільки стрімко людство зменшуватиме викиди CO2 й поглинатиме виділене раніше”, — сказала вона.
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