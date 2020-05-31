В Україні за несплату штрафу, виписаного за порушення правил дорожнього руху, можуть заблокувати банківські рахунки. У такому випадку існує певний алгоритм дій.

Про це розповів у коментарі #Буквам юрист, керуючий партнер юридичної компанії “Pronin & Partners” Євгеній Пронін.

За його словами, на запит поліції навіть за штраф у 225 гривень виконавча служба блокує всі рахунки, про які їй надає звіт податкова служба.

При цьому блокування відбувається не відразу: у порушника є два тижні, щоб оплатити штраф.

“Якщо людина не оплачує, то як правило патрульна поліція звертається до виконавчої служби, яка відкриває виконавче провадження. І в той же день відправляється запит в податкову. Податкова “підв`язана” під все банки, і блокуються рахунки”, – пояснив Пронін.

Він уточнив, що блокуються всі рахунки, які є у людини, і всі грошові кошти, які зберігаються на них. Блокуватися можуть рахунку у всіх банках.

“Може штраф бути 200 гривень, а рахунки бути заблоковані на мільйони гривень”, – наголосив юрист.

Пронін додав, що теоретично виконавча служба в подальшому може стягнути суму штрафу за порушення ПДР, але до цього як правило не доходить, оскільки люди, у яких блокуються рахунки, намагаються оперативно вирішити проблему.

Пронін поінформував, що практика блокування рахунків існувала і раніше, але активізувалася в останні місяці в зв’язку з автоматизацією процесів (зокрема, запроваджено автоматичну систему обробки документів виконавчого провадження в електронній формі).

“Це було завжди, але активно це працює протягом кількох останніх місяців. Раніше могли не випустити за межі України, якщо була заборгованість по сплаті штрафів за порушення ПДР”, – заявив юрист.

Пронін також розповів, як потрібно діяти в разі блокування рахунків за несплату штрафу. Алгоритм наступний:

• Потрібно зайти в реєстр виконавчих проваджень, ввести в поля своє прізвище, ім’я та по батькові або ж ідентифікаційний номер платника податків. Там же буде вказано, хто стягувач по виконавчому провадженню. Як правило це поліція.

• Далі потрібно зайти в електронний кабінет водія, де можна онлайн оплатити штраф.

• Потім за номером виконавчого провадження в реєстрі потрібно зв’язатися з виконавцем і направити йому інформацію про сплату штрафу.

“Заходите до реєстру боржників – реєстру виконавчих проваджень, вбиваєте свої ПІБ. І там відразу буде видно номер виконавчого провадження, хто стягувач (як правило це патрульна поліція, Національна поліція України). Потім можна зайти в свій персональний кабінет водія онлайн, оплатити там ці штрафи і направити цьому виконавцю інформацію про сплату штрафів. Виконавцю це буде відразу видно. У реєстрі виконавчих проваджень буде видно ваше провадження, і у кого воно знаходиться”, – роз’яснив юрист.

Він уточнив, що на підставі факту сплати штрафу в подальшому буде винесено постанову про закриття виконавчого провадження.

За його словами, на розблокування рахунків як правило йде “день – два”.

Перевірити, чи є у вас штрафи за порушення правил дорожнього руху, можна в електронному кабінеті водія.

“Як правило, люди знають, чи є у них штрафи. Але якщо, наприклад, не знають або не пам’ятають, то в онлайн-кабінеті водія”, – повідомив Пронін.