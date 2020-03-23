Хворих на коронавірус слід госпіталізувати в спеціальні бокси, окремо від хірургічних хворих, інакше буде багато смертей.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Страх і реалії українських лікарень: чому апарат ШВЛ з гаража не допоможе, але буде битва гаманців”.

На прикладі Італії бачимо, що багато людей підхоплюють вірус саме в лікарні, каже голова ГО “Інфекційний контроль в Україні” та керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін.

“У нас роками не приділяли уваги заходам профілактики всередині лікарень. Щодня бачу, що працівники лікарень навіть не знають, як використовувати засоби індивідуального захисту. Тому один із величезних ризиків заразитися – це саме лікарні. Зараз міжнародні програми з інфекційного контролю так швидко не запровадиш, тому лікарні мають хоча б регулярно провітрювати всі приміщення, вводити жорсткі заходи щодо гігієни рук. Здається, що все це елементарно, але в лікарнях такі заходи роками ігнорували”.

Анатолій Велімовській з лікарні швидкої допомоги в Києві говорить, якщо сюди привезуть когось з підозрою на коронавірус, то ізолюють від інших: палати для цього є, запевняє він. Лікарі одягнуть захисні костюми, проведуть тести.

“Але шанси на те, що таких людей доставлять до нас, мінімальні. Інакше ми втратимо половину хірургічних хворих: організми у людей ослаблені, і якщо вірус “піде” по лікарні, то буде купа трупів. Треба розуміти, що коронавірус буде всюди. Інше питання, буде він поширюватись – як лавина або ж плавно“, – зазначив Велімовський.