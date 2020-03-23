Про це йдеться в матеріалі #Букв “Страх і реалії українських лікарень: чому апарат ШВЛ з гаража не допоможе, але буде битва гаманців”.

На прикладі Італії бачимо, що багато людей підхоплюють вірус саме в лікарні, каже голова ГО “Інфекційний контроль в Україні” та керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін.

У нас роками не приділяли уваги заходам профілактики всередині лікарень. Щодня бачу, що працівники лікарень навіть не знають, як використовувати засоби індивідуального захисту. Тому один із величезних ризиків заразитися – це саме лікарні. Зараз міжнародні програми з інфекційного контролю так швидко не запровадиш, тому лікарні мають хоча б регулярно провітрювати всі приміщення, вводити жорсткі заходи щодо гігієни рук. Здається, що все це елементарно, але в лікарнях такі заходи роками ігнорували”.

Анатолій Велімовській з лікарні швидкої допомоги в Києві говорить, якщо сюди привезуть когось з підозрою на коронавірус, то ізолюють від інших: палати для цього є, запевняє він. Лікарі одягнуть захисні костюми, проведуть тести.

“Але шанси на те, що таких людей доставлять до нас, мінімальні. Інакше ми втратимо половину хірургічних хворих: організми у людей ослаблені, і якщо вірус “піде” по лікарні, то буде купа трупів. Треба розуміти, що коронавірус буде всюди. Інше питання, буде він поширюватись – як лавина або ж плавно, – зазначив Велімовський.

  • Раніше повідомлялося, що апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), які по всій Україні почали екстрено закуповувати, може вистачити лише на невеликий спалах атипової пневмонії Covid-19.