У російськомовному сегменті Facebook, у різних блогерів і навіть деяких журналістів масово поширюється текст "Якщо раптом все чорношкіре населення США покине країну", в якому наводяться процентні значення того, як це "може поліпшити" добробут країни.

Про це розповідають #Букви.

З’явилося це повідомлення на тлі масових протестів у США після вбивства чорношкірого Джорджа Флойда.

У цьому повідомленні міститься нібито статистика, яка повинна довести, що життя без представників певної раси було б набагато краще. Ось тільки ніяких посилань на офіційні джерела такої інформації не наводиться.

А першоджерелом є повідомлення російськомовної жінки з Ізраїлю.

Це повідомлення масово поширили різні блогери і російськомовні користувачі Facebook.

Розберемо деякі “показники”.

Чорношкіре населення та ВІЛ/СНІД

Все населення США становить 328,2 млн осіб. За даними Управління охорони здоров’я серед меншин, чорношкіре населення (станом на 2017 рік) становила 13% від усього населення США – це трохи більше 42 млн чоловік. За даними на той же 2017 рік, у 44% чорношкірих афроамериканців було виявлено ВІЛ / СНІД. Це понад 5,6% від всього населення США.

За даними на 2018 рік, кількість нових випадків збільшилася на 16 тис.

Кількість засуджених у США

За даними офіційного порталу Prison Policy Initiative, станом на січень 2020 року в тюрмах знаходиться 0,7% від всього населення США. Тобто – 698 ув’язнених на 100 000 населення. І це люди різних рас.

США відомі тим, що тут у в’язницю садять більше людей, ніж в будь-якій іншій країні.

Працюючі афро-американці

За даними Бюро перепису населення США, у 2020 році через епідемію коронавірусц кількість працюючих афро-американців різко скоротилося – з майже 60% до близько 49%. Проте це ніяк не 1,4% всього працюючого населення США, а більше 6%.

Злидні

За даними Бюро перепису населення США, за станом на 2018 рік, кількість чорношкірого населення, яке жило в злиднях, становило 20,8%. А не 54%, як вказується в фейковому повідомленні.

В мережі вже посміялися з цієї фейкової статистики, зробтвши щось подібне про російськомовне населення США.

Так, користувач Ігор Поночовний, який родом з Санкт-Петербурга, а зараз живе в США, створив свою версію – “Якщо раптом все російськомовне населення, незалежно від віку і статі, покине США”.