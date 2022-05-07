Журнали Esquire, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan та Men’s Health не планують йти з російського ринку, а натомість працюватимуть змінивши назву.

Про це повідомляє PeopleTalk.

За словами генеральної директорки російського медіахолдингу Independent Media Натальї Вєсніної проєкти бренду Hearst працюватимуть під новими іменами, а ще частина видань оголосила перерву до осені через “відтік західних рекламодавців”.

“В іншому ж це будуть нові версії звичних вже продуктів з розширеною концепцією, що стала можливою через зняття ліцензійних обмежень. Виводити локальні версії ми будемо поетапно”, – зазначила Вєсніна.

Також вона додала, що у РФ відчутний дефіцит крейдованого паперу та компонентів для друку. І тепер російські видавці глянцю шукають замінники.