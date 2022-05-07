Про це повідомляє PeopleTalk.
За словами генеральної директорки російського медіахолдингу Independent Media Натальї Вєсніної проєкти бренду Hearst працюватимуть під новими іменами, а ще частина видань оголосила перерву до осені через “відтік західних рекламодавців”.
“В іншому ж це будуть нові версії звичних вже продуктів з розширеною концепцією, що стала можливою через зняття ліцензійних обмежень. Виводити локальні версії ми будемо поетапно”, – зазначила Вєсніна.
Також вона додала, що у РФ відчутний дефіцит крейдованого паперу та компонентів для друку. І тепер російські видавці глянцю шукають замінники.
- Нагадаємо, у ніч на 7 травня російські окупанти поцілили ракетою у Національний музей імені Григорія Сковороди, який розташований у селі Сковородинівка (Харківська область).
- Станом на початок квітня, за даними Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО), з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російські загарбники пошкодили не менше 53-ох українських історичних об’єктів.