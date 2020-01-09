Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що в справі про катастрофу літака МАУ в Ірані існує три "закритих" версії.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

В той же час Данилов уточнив, що збиття літака ракетою “Тор” російського виробництва є однією з версією.

“Це одна з версією, які ми розглядаємо. Версій у нас сім – чотири у відкритому доступі, три версії поки є закритими. Остаточне рішення ми можемо прийняти, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які необхідно в цьому випадку відпрацювати”, – розповів він.

За словами Данилова, експерти, які займаються розслідуванням, є кращими українськими фахівцями. Саме ці професіонали займалися справою літака малайзійських авіаліній, який був збитий терористами на Донбасі в 2014 році.

“Але тут поки немає гонки, РНБО – не піар-агентство, ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією. Коли та чи інша версія буде мати більше або менше підтверджень, ми вас будемо про це інформувати. На сьогоднішній день остаточної версії немає”, – пояснив секретар РНБО.