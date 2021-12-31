Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від інших країн.

Про це повідомив начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Естонії Петер Куймет, передає естонський канал ERR.

“Естонія вже ухвалила рішення на рівні свого Міністерства оборони. Ми хочемо підтримати Україну озброєнням та боєприпасами у нинішній складній ситуації з безпекою”, – зазначив П.Куймет.

У повідомленні йдеться, що у 2020 році Естонія надіслала українцям 2400 пістолетів Макарова. Наразі йдеться про важке озброєння.

“Ми розглядаємо можливість надати ракети Javelin для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм та боєприпаси до них”, – сказав Куймет.

Проте, для безпосереднього передавання Javelin необхідно отримати дозвіл від виробника – Сполучених Штатів Америки. Щодо гаубиць, котрі Естонія закупила у Фінляндії, а та, своєю чергою, придбала їх у Німеччини, Міноборони Естонії має отримати згоду від цих країн на передавання зброї. Зауважується, що процес перемовин вже розпочато.

Терміни надання допомоги багато в чому залежать від того, як відбуватимуться переговори із союзниками.

Нагадаємо, Естонія надає допомогу Україні з 2014 року, коли Росія здійснила напад на сусідню країну, котра взяла курс на інтеграцію із Заходом.

Довідка. Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.