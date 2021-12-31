Про це повідомив начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Естонії Петер Куймет, передає естонський канал ERR.
“Естонія вже ухвалила рішення на рівні свого Міністерства оборони. Ми хочемо підтримати Україну озброєнням та боєприпасами у нинішній складній ситуації з безпекою”, – зазначив П.Куймет.
У повідомленні йдеться, що у 2020 році Естонія надіслала українцям 2400 пістолетів Макарова. Наразі йдеться про важке озброєння.
“Ми розглядаємо можливість надати ракети Javelin для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм та боєприпаси до них”, – сказав Куймет.
Проте, для безпосереднього передавання Javelin необхідно отримати дозвіл від виробника – Сполучених Штатів Америки. Щодо гаубиць, котрі Естонія закупила у Фінляндії, а та, своєю чергою, придбала їх у Німеччини, Міноборони Естонії має отримати згоду від цих країн на передавання зброї. Зауважується, що процес перемовин вже розпочато.
Терміни надання допомоги багато в чому залежать від того, як відбуватимуться переговори із союзниками.
Нагадаємо, Естонія надає допомогу Україні з 2014 року, коли Росія здійснила напад на сусідню країну, котра взяла курс на інтеграцію із Заходом.
Довідка. Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.
- Раніше полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан зазначив, що Україні потрібно більше ракет Javelin.
- При цьому, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Також резидент США Джо Байден заявив, що під час розмови з президентом Росії попередив його про безпрецедентні санкції в разі вторгнення Росії на територію України, що за даними американської розвідки можливо вже найближчим часом. Вашингтон також заявив про плани щодо постачання Україні більшої кількості озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin та іншою зброєю.
- Раніше повідомлялось, що Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Також міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною. Загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- Пізніше у Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Зустріч заплановано на 10 січня 2022 року.
- При цьому, у міжнародному агентстві Reuters зазначали, що російська армія суттєво переважає українську за чисельністю та озброєнням. Та Збройні Сили України здатні чинити опір, котрий змусить росіян заплатити за військову агресію життями тисяч своїх бійців. Західні експерти припускають, що Росія може спробувати просунутися на південь і захід від Донбасу, аби прокласти коридор до анексованого Криму. Та навіть така обмежена мета призведе до величезних втрат.